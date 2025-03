Eleonora Giorgi, il racconto della malattia a Verissimo

Dalla chemioterapia all'intervento fino alla comparsa di metastasi e alle ultime fasi della malattia: Eleonora Giorgi aveva condiviso a Verissimo la sua lotta contro il tumore al pancreas, che le è stato diagnosticato nel 2023.

Eleonora Giorgi aveva parlato per la prima volta della diagnosi a dicembre del 2023: "Sono qui con una diagnosi pesante, ma sono piena di speranza perché non ho metastasi: devo fare la chemioterapia per ridurre il tumore, poi potrò operarmi".

L'attrice aveva condiviso anche il suo percorso di cure: "Finora ho resistito, ma devo ammettere che la sesta chemioterapia è stata devastante". A marzo del 2024 aveva annunciato a Verissimo l'operazione: "Dopo l'ultima chemioterapia, il tumore è andato in necrosi, ora dobbiamo fare presto e toglierlo".

A settembre del 2024, aveva rivelato a Verissimo di avere le metastasi: "Il tumore è molto potente. Sono state trovate delle metastasi. Abbiamo passato tre mesi ad abbatterle, ma nonostante questo si sono un po' ingrandite". E si era mostrata senza capelli: "Per incoraggiare le donne a non vergognarsi del tumore".

A novembre aveva poi parlato della progressione della malattia. A gennaio del 2025 aveva aggiornato i fan riguardo ai risultati degli esami: "Il tumore è molto progredito. Valuto se intraprendere le cure palliative". "Vorrei che tutti i giorni - le settimane, i mesi - che mi rimangono fossero pieni di vita", aveva aggiunto l'attrice, citando Rita Levi Montalcini: "Meglio aggiungere vita ai giorni, che non giorni alla vita". Tornata a Verissimo a febbraio del 2025 aveva reso noto di essersi sottoposta alla radiochirurgia a causa di una metastasi nel cervello. E aveva spiegato di aver rifiutato la chemioterapia palliativa: "La chemioterapia mi ha comportato tanti problemi allo stomaco, mi provocava nausea. Anche se quella palliativa sarebbe più leggera, aggredirebbe comunque di nuovo il sistema digestivo. Sono molto restia, non vorrei turbare il mio fragile equilibrio". Eleonora Giorgi si è spenta il 3 marzo 2025 " nell'amore e nell'abbraccio dei suoi figli".

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Eleonora Giorgi a Verissimo.