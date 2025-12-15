Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, l'intervista in 100 secondi

Dall'annuncio della dolce attesa alla prima gravidanza all'età di 14 anni fino alle critiche per la chirurgia estetica: Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara si sono raccontati a Verissimo.



La coppia di Temptation Island ha annunciato di essere in attesa di un bambino. E Gabriela ha anche parlato della sua prima gravidanza da adolescente: "Sono rimasta incinta a 14 anni sempre con Giuseppe. Purtroppo però quella gravidanza non è andata avanti. Oggi dico anche per fortuna. Eravamo troppo piccoli e immaturi".



L'ex protagonista di Temptation Island è stata criticata sui social per essere ricorsa alla chirurgia estetica. A questo proposito Gabriela Chieffo ha detto: "Non uscivo neanche più perché mi sentivo sempre giudicata, non aprivo più il cellulare perché c'erano offese su offese, è stato un periodo bruttissimo per me, bruttissimo. Poi non mi piacevo, mi ero appena operata, quindi non mi piacevo, non mi vedevo bene".



Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara a Verissimo.