Gabriela Chieffo: "Sono rimasta incinta per la prima volta a 14 anni"

Dopo aver annunciato a Verissimo di aspettare un bambino, Gabriela Chieffo racconta che non si tratta per lei della prima gravidanza. "Sono rimasta incinta a 14 anni, sempre con Giuseppe. Purtroppo quella gravidanza non è andata avanti. Oggi dico anche per fortuna. Eravamo troppo piccoli e immaturi".



Di quel periodo, Gabriela racconta: "È stato un momento complicato. Tra di noi c'erano alti e bassi. Dopo la scoperta della gravidanza, ci siamo anche lasciati. Lui non poteva venire a casa mia perché i miei genitori non volevano. Non è stato semplice".



Oggi però la coppia di Temptation Island sta vivendo la nuova dolce attesa con grande gioia. "Lo desideravo tantissimo. Mi sono sempre sentita un po' mamma. Avevo paura a fare il test di gravidanza, perché temevo fosse negativo", afferma Gabriela.