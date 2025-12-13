Umberto Tozzi: "Non sono stato un buon papà"

Umberto Tozzi parla a Verissimo della paternità e ammette: "Non sono stato un buon papà. Ho dei grandi sensi di colpa verso i miei figli. Li ho vissuti poco a causa dei vari tour e degli spostamenti per il mio lavoro".



"I miei figli dicono che non è vero che non sono stato un buon papà, ma io sento diversi sensi di colpa", aggiunge il cantante, 73 anni, papà di Nicola - nato nel 1983 dalla relazione con Serafina Scialò - e di Gianluca (1986) e Natasha (1989), nati dal matrimonio con Monica Michielotto.



Umberto Tozzi è anche nonno di quattro nipoti: Andrea, Aris e Leon - figli di Gianluca -, e Achille, figlio di Natasha. "Achille è nato due mesi e mezzo fa. Non avrei mai pensato che Natasha potesse cambiare da un momento all'altro. È sempre stata felice e gioiosa di essere libera. Invece si è innamorata di una persona fantastica e ha avuto questo bambino", racconta il cantante.



Umberto Tozzi parla anche dei 39 anni d'amore con Monica Michielotto, che ha risposato più volte nel corso della loro relazione: "Mi sono innamorato più volte di lei durante il nostro vissuto insieme". Il cantante rivela anche il segreto di una storia così duratura: "Litigare quasi tutti i giorni perché così esiste un confronto continuo con il partner. Poi c'è anche una forma di rispetto che bisogna avere per il prossimo. Spero di essere un bravo marito perché Monica è una donna molto leale".



