Umberto Tozzi di nuovo nonno: è nato Achille

Umberto Tozzi è diventato di nuovo nonno. Il cantautore, 73 anni, annuncia con uno scatto sui social la nascita del nipotino Achille. "Benvenuto Achille", è la didascalia della foto che lo ritrae insieme al piccolino.

Secondo quanto riporta RTL, Achille sarebbe il quarto nipote di Umberto Tozzi nonché primo figlio di Natasha, secondogenita del cantautore. Umberto Tozzi è papà anche di Nicola Armando - nato dal primo matrimonio - e di Gianluca, avuto, come Natasha, dal secondo matrimonio con Monica Michielotto.