Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
L'annuncio
25 settembre 2025

Umberto Tozzi di nuovo nonno: è nato Achille

Il cantautore annuncia con uno scatto la nascita del nipotino Achille

Condividi:
umberto tozzi

Umberto Tozzi è diventato di nuovo nonno. Il cantautore, 73 anni, annuncia con uno scatto sui social la nascita del nipotino Achille. "Benvenuto Achille", è la didascalia della foto che lo ritrae insieme al piccolino.

Secondo quanto riporta RTL, Achille sarebbe il quarto nipote di Umberto Tozzi nonché primo figlio di Natasha, secondogenita del cantautore. Umberto Tozzi è papà anche di Nicola Armando - nato dal primo matrimonio - e di Gianluca, avuto, come Natasha, dal secondo matrimonio con Monica Michielotto.

Leggi anche

Mercedesz Henger ospite a Verissimo

OSPITI

Mercedesz Henger ospite a Verissimo

Mercedesz Henger sarà ospite a Verissimo sabato 27 settembre

Mercedesz Henger sarà ospite a Verissimo sabato 27 settembre

Ascanio Pacelli ospite a Verissimo

Anticipazioni

Ascanio Pacelli ospite a Verissimo

Ascanio Pacelli sarà ospite a Verissimo sabato 27 settembre

Ascanio Pacelli sarà ospite a Verissimo sabato 27 settembre

Raimondo Todaro ospite

Anticipazioni

Raimondo Todaro ospite

Il ballerino sarà ospite a Verissimo sabato 27 settembre

Il ballerino sarà ospite a Verissimo sabato 27 settembre

I conduttori di "Tú sí que vales" ospiti

Anticipazioni

I conduttori di "Tú sí que vales" ospiti

Sabato 27 settembre a Verissimo Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni

Sabato 27 settembre a Verissimo Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity