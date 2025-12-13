Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara diventeranno genitori. La coppia di Temptation Island annuncia a Verissimo di aspettare un bambino. "Presto saremo in tre. Sono al terzo mese di gravidanza", rivela Gabriela Chieffo, che condivide le emozioni di questa dolce attesa: "Lo desideravo tantissimo. Mi sono sempre sentita un po' mamma. Non volevo però fare il test, avevo paura fosse negativo".



L'ex protagonista di Temptation Island racconta anche il momento in cui ha scoperto di essere incinta: "Ho fatto il test a Milano e ho iniziato a urlare dal bagno della camera. Giuseppe dormiva, quindi l'ho svegliato così. Poi ci siamo abbracciati e abbiamo pianto". Per Gabriela non è però la prima gravidanza: "Sono rimasta incinta a 14 anni sempre con Giuseppe. Purtroppo però quella gravidanza non è andata avanti. Oggi dico anche per fortuna. Eravamo troppo piccoli e immaturi".



Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara non sanno ancora se aspettano un maschietto o una femminuccia, ma hanno già pensato ai nomi per il figlio: "Se maschio Carmine. Se femmina Maria Rosaria".