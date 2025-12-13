Garrison ricorda in lacrime Beppe Vessicchio: "Era un maestro vero"

Garrison Rochelle ricorda a Verissimo il maestro Beppe Vessicchio, scomparso lo scorso novembre. "Quando ci siamo sentiti l'ultima volta lui era già in ospedale. Dopo la telefonata mi ha mandato un messaggio. Mi ha scritto: 'Ti voglio bene, ricordati di fare una cosa bella tutti i giorni'", racconta il coreografo, 70 anni.



Garrison Rochelle ha collaborato con Beppe Vessicchio in diverse occasioni nel corso delle loro carriere. Ricordando il direttore d'orchestra, il coreografo aggiunge in lacrime: "Era una persona speciale, sensibile. Un maestro vero. Mi è sempre stato vicino, aveva la capacità di farmi sentire speciale".

