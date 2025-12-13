Mercedesz Henger: "Ho avuto un’infezione all’appendice in gravidanza"

Mercedesz Henger racconta a Verissimo di aver avuto un problema di salute durante la gravidanza. "Mi è venuta un'infezione all'appendice. Non sarebbe niente di grave normalmente, ma in gravidanza può diventare una cosa preoccupante", afferma Mercedesz, ospite insieme a sua mamma Eva.

Mercedesz Henger, 34 anni, però assicura: "Siamo riusciti a combattere l'infezione con gli antibiotici. Ora mangerò in bianco fino al parto, ma va bene così".



Eva Henger condivide invece le emozioni di diventare nonna: "Non vedo l'ora. Cerco già di immaginare questa bambina. Spero che questi ultimi due mesi di attesa volino".