Ambra Orfei: "Mio marito è morto il giorno di Natale per un infarto"

Ambra Orfei parla per la prima volta del dolore per la scomparsa nel 2022 di suo marito Gabriele Piemonti. "Mio marito è morto il giorno di Natale per un infarto. Un minuto prima parlava con me e un minuto dopo diceva di avere la nausea, poi giramenti di testa e di chiamare un'ambulanza", racconta l'artista circense.



È stata la stessa Ambra Orfei la prima a soccorrere il marito: "Penso di aver fatto tutto quello che ho potuto: dal massaggio cardiaco alla respirazione bocca a bocca. Sono stati i 20 minuti più terribili della mia vita. Ho dovuto insistere per farmi mandare l'ambulanza, mi dicevano: 'Ma è Natale. Ho dovuto dire a un certo punto: 'Cosa devo dirvi per farvi venire qua? Che mio marito sta morendo?' Poi hanno iniziato a darmi indicazioni su come fare il massaggio cardiaco e su come fare la respirazione bocca a bocca".



"Quando è arrivata l'ambulanza, l'hanno portato via. Il giorno dopo mi hanno detto che aveva superato la notte, ma che aveva l'elettroencefalogramma piatto e che quindi dopo otto ore avrebbero dovuto staccare le macchine. È stato come perderlo due volte", aggiunge Ambra Orfei.