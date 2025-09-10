Mediaset Infinity logo
10 settembre 2025

Addio a Paul Baccaglini

L'ex inviato de Le Iene è morto all'età 41 anni

Condividi:
Paul Baccaglini

Addio a Paul Baccaglini. L'ex inviato de Le Iene è scomparso all'età di 41 anni: è stato trovato senza vita nella sua casa di Segrate, alle porte di Milano.

Nato a Chicago il 31 gennaio 1984 da padre statunitense e madre italiana, Paul Mario Baccaglini è cresciuto negli Stati Uniti per poi trasferirsi a Padova terminate le scuole elementari. Prima di intraprendere la carriera nel mondo dell'intrattenimento televisivo, Paul Baccaglini è stato un giocatore di basket a livello agonistico. Conosciuto al grande pubblico grazie al suo ruolo di inviato nella trasmissione Le Iene, successivamente Paul si è interessato al mondo della finanza e del calcio: per un breve periodo è stato presidente del Palermo Calcio.

Dal 2010 al 2018 Paul Baccaglini è stato legato sentimentalmente a Thais Wiggers.

