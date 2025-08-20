Mediaset Infinity logo
20 agosto 2025

Martina Nasoni in ospedale: "Questo cuore è stato grande, è arrivato il momento di accogliere un grande dono"

La vincitrice del Grande Fratello 16 pubblica un messaggio sui social mentre è in ospedale: "Rivolgete un pensiero a me, una preghiera"

Martina Nasoni

Martina Nasoni, 27 anni, è ricoverata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La vincitrice del Grande Fratello 16 condivide sui social un lungo messaggio nel quale racconta le sue condizioni di salute: "Questo cuore è stato grande... Dio solo sa quante ne abbiamo passate insieme, abbiamo superato cose che nessuno avrebbe mai immaginato, milioni sono state le sue avventure e milioni sono state le emozioni che lo hanno attraversato, siamo cresciuti insieme, ci siamo odiati e amati, ma ad oggi lo amo, lo amo e basta, davvero tanto e per sempre gli sarò grata per avermi accompagnata fino a qui".

Martina Nasoni conclude la lunga pubblicazione social con queste parole: "Guardando le stelle, in questi giorni, rivolgete un pensiero a me, una preghiera. È arrivato il momento di accogliere un grande dono, c'è un tempo in cui la vita ti chiama a un passaggio segreto, un ponte sospeso tra il buio e la rinascita. Quando tutto sembra finire, in realtà sta solo ricominciando. A presto amici miei. La vita è una scalata, ma la vista è grandiosa... Ci vediamo dall'altra parte delle mie paure".

Da molti anni Martina Nasoni convive con la cardiomiopatia ipertrofica, una condizione cardiaca congenita ereditaria che, da giovanissima, l'ha costretta ad affrontare l'impianto di un pacemaker.

