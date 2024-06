Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari festeggiano 6 anni di matrimonio

Instagram @kledi

Kledi Kadiu ha celebrato il sesto anniversario di matrimonio con Charlotte Lazzari condividendo sui social alcuni momenti delle nozze.

"Sei anni", ha scritto, aggiungendo un cuore a corredo delle foto, il ballerino, che con la moglie ha avuto due figli: Lea, 8 anni, e Gabriel, a cui poco dopo la nascita era stata diagnosticata la meningo-encefalite.

Charlotte, invece, ha condiviso nelle sue storie uno scatto in bianco della cerimonia accompagnato da un 6 e ha parlato delle nozze con il ballerino. "La location del matrimonio era con vista sul Lago di Bracciano e nostra figlia Lea è stata tutto il tempo in braccio a me", ha detto, sempre nelle storie, l'insegnante di yoga.

Kledi e Charlotte a Verissimo: "Il dolore ci ha uniti ancora di più"

Kledi e Charlotte, ospiti a Verissimo, avevano parlato del loro amore e della malattia del figlio Gabriel.

"Gabriel ha rischiato la vita, ma la sua forza e la nostra unione ci porteranno ad affrontare tutto ciò che sarà. Questo brutto imprevisto ci ha unito ancora di più come coppia e come famiglia", aveva detto Kledi Kadiu.

"I problemi se condivisi vanno oltre la punta del proprio naso. L'amore ti aiuta a superare tutto in maniera diversa", aveva aggiunto Charlotte Lazzari.