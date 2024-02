Kledi Kadiu, la malattia del figlio Gabriel: "Passo dopo passo sta andando bene"

Kledi Kadiu parla a Verissimo dei problemi di salute del figlio Gabriel, a cui poco dopo la nascita era stata diagnosticata la meningo-encefalite.

"Sarà sicuramente un percorso lungo nel tempo, ma siamo soddisfatti. La sua gioia di vivere ci sorprenderà. Passo dopo passo sta andando bene", afferma il ballerino e coreografo.

Kledi Kadiu riflette su come sia cambiata la sua vita dopo la diagnosi del figlio: "Gabriel mi sta insegnando a prendere la vita per come viene, che bisogna rimboccarsi le maniche e guardare avanti".