L'attore turco condivide sui social alcune foto ricordo del viaggio in Italia. Roma e Napoli le città visitate dall'interprete di Tolga in Tradimento

Caner Şahin, l'attore che interpreta Tolga nell'amata serie turca Tradimento, ha approfittato della sua partecipazione all'edizione 2025 del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento per fare un bel viaggio in Italia. Le città toccate dall'artista, 33 anni, sono Roma e Napoli, come si intuisce da due caroselli con alcune foto ricordo della vacanza italiana che lo ritraggono in alcuni luoghi molto conosciuti come il Colosseo, Castel Sant'Angelo e via Toledo.

Caner Şahin non è stato l'unico attore del cast di Tradimento in Italia in questi giorni. Anche Feyza Sevil Güngör e Yusuf Çim, rispettivamente Oylum e Ozan nella soap turca, hanno trascorso qui qualche giorno di vacanza sfruttando la loro partecipazione al Festival beneventano. Feyza, in particolare, ha condiviso su Instagram un post scritto in italiano con alcune foto ricordo scattate proprio a Benevento: "Siete stati davvero stupendi. Qualsiasi cosa scriva non basta, grazie di cuore per tutta la vostra dolcezza e sincerità. Spero di riabbracciarvi prestissimo!".

Oylum e Tolga, la loro storia d'amore in Tradimento

Feyza Sevil Güngör nella soap turca Tradimento veste i panni di Oylum, la figlia della protagonista Guzide (Vahide Perçin, già tra i volti principali di Terra Amara). Nella prima stagione della serie Oylum vive una travagliata storia d'amore con Tolga, interpretato da Caner Şahin, storia d'amore che subirà degli sviluppi anche nella seconda stagione.

Ospite a Verissimo lo scorso anno, Feyza Sevil Güngör aveva parlato dell'amore in generale: "Sono una ragazza che è sempre stata molto protetta dai genitori e per questo sono cresciuta con alcune paure. Crescendo avevo tantissimi impegni - tra scuola, pallavolo, equitazione -, quindi ho conosciuto l'amore tardi. Mi sarebbe piaciuto vivere quest'emozione prima".