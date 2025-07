L'attrice turca condivide sui social alcune foto ricordo del viaggio in Italia in occasione della sua partecipazione al Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento

Feyza Sevil Güngör, l'attrice che veste i panni di Oylum nell'amata serie turca Tradimento, si trovava in Italia in occasione della sua partecipazione all'edizione 2025 del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. L'artista, 28 anni, ha condiviso sui social alcune foto ricordo del viaggio nel Belpaese che l'ha portata anche a visitare Napoli. Nel carosello pubblicato su Instagram anche un video di Feyza Sevil Güngör che ringrazia il pubblico in italiano e diverse testimonianze dell'affetto che le hanno dimostrato i fan, come un disegno realizzato da un bambino.

In un'altra pubblicazione social, l'attrice che interpreta Oylum in Tradimento scrive in italiano nella didascalia che accompagna alcune foto scattate a Benevento: "Siete stati davvero stupendi. Qualsiasi cosa scriva non basta, grazie di cuore per tutta la vostra dolcezza e sincerità. Spero di riabbracciarvi prestissimo!".

Feyza Sevil Güngör non è stata l'unica attrice del cast di Tradimento presente alla manifestazione campana. Anche Caner Şahin e Yusuf Çim, rispettivamente Tolga e Ozan nella soap turca, hanno trascorso qualche giorno in Italia. I due artisti hanno posato in una foto insieme a un altro illustre collega, l'attore hollywoodiano James Franco, anche lui tra i nomi di punta dell'edizione 2025 del Festival.

Feyza Sevil Güngör e Yusuf Çim si frequentano in amicizia anche fuori dal set: Yusuf, infatti, era tra gli invitati alla festa di compleanno dell'attrice.

Feyza Sevil Güngör, l'attrice di Tradimento si racconta a Verissimo

Ospite a Verissimo lo scorso anno, Feyza Sevil Güngör aveva parlato della sua vita privata lasciando intendere di essere single: "Non posso dire di essere innamorata, ma le porte del mio cuore sono aperte per vivere una bellissima storia d'amore".

Parlando di amore in generale, Feyza aveva aggiunto: "Sono una ragazza che è sempre stata molto protetta dai genitori e per questo sono cresciuta con alcune paure. Crescendo avevo tantissimi impegni - tra scuola, pallavolo, equitazione -, quindi ho conosciuto l'amore tardi. Mi sarebbe piaciuto vivere quest'emozione prima".