L'attore hollywoodiano posa con gli interpreti di Tradimento in una foto scattata in occasione della partecipazione al Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento

Caner Şahin e Yusuf Çim, gli attori che interpretano rispettivamente Tolga e Ozan nell'amata serie turca Tradimento, si trovano in Italia. Entrambi sono tra gli ospiti dell'edizione 2025 del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. I due artisti hanno posato in una foto insieme a un altro illustre collega, l'attore hollywoodiano James Franco, anche lui tra i nomi di punta che partecipano alla manifestazione campana. A condividere lo scatto sui social la giornalista Birsen Altuntaş.

Tra gli attori di Tradimento ospiti del Festival anche Feyza Sevil Güngör, che nella serie interpreta Oylum. L'attrice ha pubblicato nelle sue storie Instagram una fotografia insieme a Yusuf Çim, che nella soap veste i panni di suo fratello Ozan. I due attori si frequentano in amicizia anche fuori dal set: Yusuf Çim era tra gli invitati alla festa di compleanno di Feyza Sevil Güngör.

Feyza Sevil Güngör, l'attrice di Tradimento si racconta a Verissimo

Ospite a Verissimo lo scorso anno, Feyza Sevil Güngör aveva parlato della sua vita privata lasciando intendere di essere single. "Non posso dire di essere innamorata, ma le porte del mio cuore sono aperte per vivere una bellissima storia d'amore", aveva affermato l'attrice turca.

Parlando dell'amore in generale, Feyza aveva aggiunto: "Sono una ragazza che è sempre stata molto protetta dai genitori e per questo sono cresciuta con alcune paure. Crescendo avevo tantissimi impegni - tra scuola, pallavolo, equitazione -, quindi ho conosciuto l'amore tardi. Mi sarebbe piaciuto vivere quest'emozione prima".

James Franco parla della sua vita privata a Verissimo

A Verissimo, James Franco aveva parlato della sua vita privata: "Ho una relazione da un bel po'". Alla domanda se vorrebbe diventare papà in futuro, James Franco, 47 anni, ha risposto: "Mi piacerebbe, anche se forse è un po' tardi. In alcuni aspetti della vita sono stato precoce, in altri invece sono un po' in ritardo".