L'attrice turca, che interpreta Oylum in Tradimento, condivide alcune fotografie della sua festa di compleanno in posa con il cast della serie turca

Feyza Sevil Güngör, l'attrice turca che ha conosciuto la notorietà grazie al ruolo di Oylum nella serie Tradimento, ha compiuto 28 anni il 30 maggio. Per festeggiare il compleanno, l'artista ha organizzato una festa con amici e parenti alla quale hanno preso parte anche alcuni attori dell'amata serie turca. In un carosello di foto condiviso su Instagram, si vede Feyza Sevil Güngör posare con Asena Girişken - che in Tradimento interpreta Yesim, la seconda moglie "segreta" di Tarik, padre di Oylum - e Yusuf Çim, che nella soap veste i panni di Ozan, fratello di Oylum.

Feyza Sevil Güngör è nata ad Ankara, la capitale della Turchia, il 30 marzo 1997, figlia unica di mamma Demet e papà Giyasettin. Prima di studiare recitazione e doppiaggio, Feyza ha frequentato la facoltà di Psicologia dell'Università di Istanbul. Oltre al turco, sua lingua madre, Feyza parla fluentemente l'inglese e il tedesco. In Tradimento Feyza è Oylum, figlia della protagonista Güzide Yenersoy, interpretata da Vahide Perçin, l'amata Hunkar Yaman di Terra Amara.

Feyza Sevil Güngör si racconta a Verissimo

Ospite a Verissimo lo scorso anno, Feyza Sevil Güngör aveva parlato della sua vita privata lasciando intendere di essere single. "Non posso dire di essere innamorata, ma le porte del mio cuore sono aperte per vivere una bellissima storia d'amore", aveva affermato l'attrice turca.

Parlando dell'amore in generale, Feyza aveva aggiunto: "Sono una ragazza che è sempre stata molto protetta dai genitori e per questo sono cresciuta con alcune paure. Crescendo avevo tantissimi impegni - tra scuola, pallavolo, equitazione -, quindi ho conosciuto l'amore tardi. Mi sarebbe piaciuto vivere quest'emozione prima".