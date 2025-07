La schermitrice pubblica alcuni scatti insieme all'amato cagnolino: "Lo sapevate che anche lui aveva le protesi? Così alzavamo la quota disabili in famiglia"

Bebe Vio annuncia sui social la scomparsa dell'amato cagnolino Taxi, di 11 anni. "Il nostro fratellino peloso. Lo sapevate che anche lui aveva le protesi? A entrambe le anche, così alzavamo la quota disabili in famiglia", scrive la schermitrice, 28 anni, a cui sono stati amputati gli arti a causa della meningite contratta all'età di 11 anni.

Pubblicando alcuni scatti insieme al suo cocker negli anni, aggiunge: "Un cucciolone pazzesco, che c’è sempre stato, ovunque e per tutti noi. Siamo stati davvero fortunati ad aver condiviso la vita con te".

Anche la sorella della campionessa paralimpica, Maria Sole, ha salutato con un post sui social il loro cagnolino: "Un pezzo del mio cuore se n’è andato con te. Grazie per l’amore incondizionato e per ogni momento insieme. Per sempre nel nostro cuore".

Taxi faceva parte della famiglia di Bebe Vio dal 2014. Poco dopo l'arrivo del cocker, la schermitrice aveva scritto sui social: "Il cane più bello del mondo".