Serenay Sarıkaya, i teneri scatti con il fidanzato

L'attrice turca che in The Family interpreta Devin condivide sui social alcune dolci fotografie con il fidanzato Mert Demir

Serenay Sarıkaya, attrice turca conosciuta anche in Italia grazie al ruolo di Devin nella serie The Family, ha compiuto 33 anni l'1 luglio. In occasione del compleanno, Serenay ha condiviso sui social alcuni scatti che la ritraggono insieme al fidanzato Mert Demir. "Tanti auguri a me", scrive l'artista con un cuore e una rosa rossa nella didascalia del post Instagram. Anche Mert ha celebrato il 33esimo compleanno della compagna pubblicando sui social alcuni inediti scatti di coppia.

Nata ad Ankara l'1 luglio 1993, Serenay Sarıkaya fa il suo debutto nel mondo della recitazione all'età di 14 anni, quando ottiene il suo primo ruolo in un film. Parallelamente alla carriera di attrice - che nel 2023 la porterà a recitare nella serie The Family insieme a Kıvanç Tatlıtuğ - porta avanti anche quella di modella. Nel 2010 Serenay Sarıkaya si classifica seconda a Miss Turchia.

Serenay Sarıkaya, chi è il fidanzato Mert Demir

Serenay Sarıkaya è legata a Mert Demir, cantante turco nato il 26 dicembre 1993 a Beyoğlu. Il cantautore e musicista ha all'attivo due album in studio e numerosi singoli che gli sono valsi diversi riconoscimenti, tra i quali uno assegnato dall'edizione turca di Vogue. Serenay Sarıkaya e Mert Demir hanno pubblicato per la prima volta delle fotografie insieme sui social in occasione del compleanno dell'attrice.