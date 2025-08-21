Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
ESTATE
21 agosto 2025

Cristina Chiabotto, gli scatti delle vacanze in famiglia: "Semplicemente... Grazie"

La showgirl condivide sui social alcune immagini della sua estate

Condividi:
Cristina Chiabotto e Marco Roscio
Cristina Chiabotto e Marco Roscio al mare (Instagram_@cristina.chiabotto)

Cristina Chiabotto condivide sui social alcuni scatti delle vacanze trascorse al mare con la famiglia. La showgirl ha inaugurato il carosello pubblicato su Instagram con una foto che la vede abbracciata al marito Marco Roscio, mentre nelle immagini successive compaiono anche le due figlie della coppia, Luce e Sofia. "Semplicemente… Grazie", scrive Cristina Chiabotto a corredo della raccolta di scatti che ripercorre teneri momenti trascorsi tra diverse spiagge italiane ed europee. "Summer 2025. Le estati che resteranno nel cuore…" scrive invece Marco Roscio sul suo profilo Instagram, dove la showgirl commenta con un cuore rosso e la romantica scritta: "Ti amiamo papo".

Cristina Chiabotto a Verissimo

Ospite a Verissimo, Cristina Chiabotto aveva condiviso l'emozione della maternità: "La vita per me è un dono meraviglioso e l'arrivo di Luce è stato un momento bellissimo". Nella stessa intervista la showgirl si era soffermata anche sulla seconda gravidanza, in quanto Sofia sarebbe nata poche settimane più tardi: "Luce ha un anno, quindi le mie figlie saranno praticamente gemelline".

Leggi anche

Roberta Rei racconta il dolore per il suo aborto: "Il dolore più grande"

Maternità

Roberta Rei racconta il dolore per il suo aborto: "Il dolore più grande"

La Iena Roberta Rei condivide sui social il dramma vissuto dopo l’aborto

La Iena Roberta Rei condivide sui social il dramma vissuto dopo l’aborto

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, gli scatti al mare con il figlio Kian

VACANZE

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, gli scatti al mare con il figlio Kian

L'influencer condivide sui social una carrellata di scatti delle vacanze a Maratea

L'influencer condivide sui social una carrellata di scatti delle vacanze a Maratea

Neslihan Atagül, gli auguri del marito: "Buon compleanno amore mio"

COMPLEANNI

Neslihan Atagül, gli auguri del marito: "Buon compleanno amore mio"

L'attrice turca protagonista di Endless Love ha compiuto 33 anni

L'attrice turca protagonista di Endless Love ha compiuto 33 anni

Martina Nasoni in ospedale: "Questo cuore è stato grande"

Salute

Martina Nasoni in ospedale: "Questo cuore è stato grande"

"È arrivato il momento di accogliere un grande dono", scrive la vincitrice del GF 16

"È arrivato il momento di accogliere un grande dono", scrive la vincitrice del GF 16

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity