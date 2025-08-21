Cristina Chiabotto, gli scatti delle vacanze in famiglia: "Semplicemente... Grazie"

Cristina Chiabotto e Marco Roscio al mare (Instagram_@cristina.chiabotto)

Cristina Chiabotto condivide sui social alcuni scatti delle vacanze trascorse al mare con la famiglia. La showgirl ha inaugurato il carosello pubblicato su Instagram con una foto che la vede abbracciata al marito Marco Roscio, mentre nelle immagini successive compaiono anche le due figlie della coppia, Luce e Sofia. "Semplicemente… Grazie", scrive Cristina Chiabotto a corredo della raccolta di scatti che ripercorre teneri momenti trascorsi tra diverse spiagge italiane ed europee. "Summer 2025. Le estati che resteranno nel cuore…" scrive invece Marco Roscio sul suo profilo Instagram, dove la showgirl commenta con un cuore rosso e la romantica scritta: "Ti amiamo papo".

Cristina Chiabotto a Verissimo

O spite a Verissimo, Cristina Chiabotto aveva condiviso l'emozione della maternità: "La vita per me è un dono meraviglioso e l'arrivo di Luce è stato un momento bellissimo". Nella stessa intervista la showgirl si era soffermata anche sulla seconda gravidanza, in quanto Sofia sarebbe nata poche settimane più tardi: "Luce ha un anno, quindi le mie figlie saranno praticamente gemelline".