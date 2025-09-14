Mediaset Infinity logo
14 settembre 2025

Raoul Bova, il rapporto con Rocio Munoz Morales: "Non porto rancore"

Raoul Bova parla a Verissimo del rapporto con l'attrice con cui ha avuto due figlie: "C'erano delle situazioni interne che stavamo gestendo con molta riservatezza"

Dopo aver raccontato a Verissimo la sua verità sullo scandalo che l'ha travolto, Raoul Bova parla del rapporto con Rocío Muñoz Morales a cui è stato legato per più di dieci anni e con cui ha avuto le figlie Luna (2015) e Alma (2018).

"Il mio rapporto di coppia era un po' che aveva delle situazioni interne che stavamo gestendo con molta riservatezza", afferma l'attore, 54 anni, che intende mantenere grande riservatezza sulla sua vita privata: "La nostra situazione la sappiamo io e Rocío. Ci sono dei momenti in cui uno decide di fare delle scelte e di non comunicarle. Perché anche se sei un personaggio pubblico, non è necessario dare un bollettino dei propri sentimenti". Per quanto riguarda le indiscrezioni che sono circolate sul loro conto negli ultimi mesi: "Si è detto tradimento, non tradimento. La gente parla quando non sa le cose. Non si rendono conto che io ho quattro figli e che questi quattro figli - tra cui le figlie più piccole che ormai hanno accesso alla tv - abbiano visto e sentito cose non vere sul proprio genitore".

I figli rimangono la priorità per Raoul Bova. "Non ho mai tolto nulla ai miei figli, nonostante abbia già una separazione alle spalle", afferma l'attore riferendosi alla fine del suo matrimonio con Chiara Giordano, con cui ha avuto i figli Alessandro Leon (2000) e Francesco (2001). Infine l'attore condivide la sua speranza per il futuro: "Oggi Chiara è una persona che frequento regolarmente e spero succeda anche con Rocío. Non porto rancore, le cose vanno fatte di comune accordo e in armonia".

