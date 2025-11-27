Charlie Heaton e la paternità a 20 anni: “Significa dover crescere molto in fretta”

"Essere un padre giovane significa dover crescere molto in fretta": Charlie Heaton, 31 anni, parla in un'intervista a Wonderland Magazine della paternità a 20 anni, quando nel 2014 è diventato papà di Archie, nato dalla relazione con la musicista giapponese Akiko Matsuura.



"Devi imparare anche delle priorità etiche e devi prenderti cura di qualcuno. È una cosa importante. Vuoi dare loro belle esperienze e tanto amore, e la parte difficile ovviamente è la distanza. Ma fa parte del sacrificio", aggiunge l'attore, che ha raggiunto popolarità internazionale grazie al ruolo di Jonathan Byers in Stranger Things.

Legato dal 2016 alla collega Natalia Dyer - conosciuta sul set di Stranger Things, dove lei interpreta Nancy Wheeler -, Charlie Heaton descrive così l'esperienza di essere partner sia nella serie che nella vita reale: "È stato un dono lavorare con la mia migliore amica. Poter condividere con il proprio partner l’ansia di quando non ottieni un ruolo - so come ci si sente, e anche lei lo sa -. Puoi parlarne, o quando hai una brutta giornata al lavoro, o esci da una scena e pensi che non abbia funzionato. Capirsi a quel livello è fantastico".

Per quanto riguarda l'addio al ruolo di Jonathan Byers a causa della fine della saga, Charlie Heaton dice: "Non avrei mai pensato di interpretare Jonathan per 10 anni, ma non ho rimpianti. Se sarò conosciuto solo per Jonathan, cosa che probabilmente accadrà per il resto della mia vita, va bene. È una persona davvero bella da ricordare".