"Auguri Penelope, sei diventata grande": con queste parole Gianna Nannini augura buon compleanno alla figlia che compie 15 anni. Per l'occasione, la cantante, 71 anni, pubblica sui social una rarissima foto, da bambina, della figlia, nata il 26 novembre 2010.



In un'intervista di maggio 2025, Gianna Nannini aveva spiegato a Repubblica perché preferisce non mostrare la figlia sui social: "Prima perché era una bambina e non aveva consapevolezza, ora ha 14 anni e non mi sembra rispettoso nei confronti dell’adolescenza. E a lei dà fastidio fare foto, non vuole". Parlando della figlia, aveva aggiunto: "È molto risolta, aperta. È indipendente".

Gianna Nannini aveva parlato anche della gravidanza a 56 anni: "La violenza verbale e scritta che ho subito quando sono rimasta incinta è superiore a qualsiasi molestia. Trovavo i fotografi nelle valigie, spuntavano come funghi. Sono cintura nera di karate e, tra l’altro, quando sei incinta diventi molto potente. La mia guardia del corpo difendeva i fotografi da me".

La cantante aveva parlato anche del suo grande desiderio di maternità: "Mi sono detta: 'Faccio l’ultimo tentativo'. E lì è nata Penelope. Mi sembrava che la mia funzione non fosse completa. Fare un figlio era dare la vita, credere nella vita che ho fatto. E Penelope ha una grande voglia di vivere, è una persona gioiosa, con molto senso dell’humor. Volevo che il mio corpo mettesse al mondo un essere umano. È una grande opportunità per una donna e va vissuta bene".

