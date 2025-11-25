Cecilia Rodriguez, weekend in famiglia a Trento

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser (Instagram_@chechurodriguez_real)

Cecilia Rodriguez condivide sui social alcuni scatti dei giorni trascorsi tra l'amore del marito Ignazio Moser, della loro figlia Clara Isabel e del cagnolino Ercole. "Recap di un meraviglioso weekend a Trento", scrive la modella e influencer su Instagram, a corredo di alcune immagini che la ritraggono con la famiglia tra strade innevate, tavole imbandite e momenti romantici.



A metà novembre, la coppia aveva festeggiato il primo mese di vita della figlia con uno scatto che immortalava la famiglia davanti a una grande torta rosa.





Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la storia d'amore e la nascita della figlia Clara Isabel

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono conosciuti nel 2017 nella Casa del Grande Fratello. La loro storia d'amore è stata celebrata con il matrimonio nel 2024, mentre a maggio 2025 hanno annunciato che sarebbero diventati genitori. A settembre Cecilia aveva condiviso a Verissimo le difficoltà affrontate per diventare mamma: "Erano più di cinque anni che ci provavamo e non sono mancati momenti duri. Volevo che succedesse tutto in modo naturale. Ogni mese mi veniva da piangere".



L'influencer e modella aveva quindi spiegato di aver intrapreso un percorso di fecondazione assistita, seguendo "un desiderio molto grande".



"Abbiamo vissuto forse la difficoltà più grande che può vivere una coppia, quella di non riuscire così facilmente a concepire la nostra primogenita - Aveva inoltre aggiunto Ignazio Moser in un videomessaggio - L'abbiamo desiderata tanto, abbiamo pianto, abbiamo pregato, a tratti ci siamo anche disperati, ma non abbiamo mai mollato. Alla fine siamo riusciti a realizzare il nostro sogno: mettere al mondo il frutto del nostro amore".