Samantha de Grenet, la sorpresa del marito e del figlio per il compleanno

Samantha de Grenet con il figlio Brando e il marito Luca Barbato | Instagram: @samanthadegrenet

Nella didascalia del post, la showgirl ringrazia il marito e il figlio per la sorpresa: "Che sorpresa per il mio compleanno! Mio marito e mio figlio sono riusciti senza farmi accorgere di nulla, o quasi, ad organizzare una festa per il mio …esimo compleanno! Gli amici per me sono una seconda famiglia e desidero ringraziare tutti i presenti che mi hanno regalato il dono più prezioso: il loro TEMPO. Vi voglio bene! Colgo l’ occasione per ringraziare ancora una volta tutti voi che mi avete inondato di messaggi di auguri affettuosissimi".

Brando, nato nel 2005 dal matrimonio con Luca Barbato, è molto legato alla mamma. Ospiti insieme a Verissimo nel 2022, avevano parlato del loro rapporto speciale. In quell’intervista, Samantha aveva definito il figlio "molto sensibile, forse troppo, però credo che alla fine questo sia il suo bello".

Brando aveva commentato: "Ho un rapporto bellissimo sia con lei che con papà e penso che non esista cosa più bella di parlare liberamente e aprirsi con i propri genitori. A volte quando ho un problema o qualche incertezza, facciamo proprio le riunioni a casa, ci sediamo sul divano tutti insieme e mi apro totalmente. Penso non ci sia cosa più bella e non potevo chiedere di meglio. Sono veramente un ragazzo fortunato".