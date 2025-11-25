Samantha de Grenet, la sorpresa del marito e del figlio per il compleanno

Samantha De Grenet festeggia il suo compleanno con una festa a sorpresa organizzata dal marito Luca Barbato e dal figlio Brando, che sono riusciti a pianificare tutto senza che lei se ne accorgesse.
La showgirl condivide su Instagram un carosello: Samantha è al centro, affiancata dal marito e dal figlio, davanti a un dessert impreziosito da una candela scintillante. In mano tiene una candela con un punto interrogativo al posto dell'età.
In diversi scatti, Samantha ride circondata dagli amici, tra abbracci, selfie e qualche scherzo. Ampio spazio anche ai ritratti con le amiche, tra cui Elenoire Casalegno, Stefania Orlando e Monica Setta.
Nella didascalia del post, la showgirl ringrazia il marito e il figlio per la sorpresa: "Che sorpresa per il mio compleanno! Mio marito e mio figlio sono riusciti senza farmi accorgere di nulla, o quasi, ad organizzare una festa per il mio …esimo compleanno! Gli amici per me sono una seconda famiglia e desidero ringraziare tutti i presenti che mi hanno regalato il dono più prezioso: il loro TEMPO. Vi voglio bene! Colgo l’ occasione per ringraziare ancora una volta tutti voi che mi avete inondato di messaggi di auguri affettuosissimi".
Brando, nato nel 2005 dal matrimonio con Luca Barbato, è molto legato alla mamma. Ospiti insieme a Verissimo nel 2022, avevano parlato del loro rapporto speciale. In quell’intervista, Samantha aveva definito il figlio "molto sensibile, forse troppo, però credo che alla fine questo sia il suo bello".
Brando aveva commentato: "Ho un rapporto bellissimo sia con lei che con papà e penso che non esista cosa più bella di parlare liberamente e aprirsi con i propri genitori. A volte quando ho un problema o qualche incertezza, facciamo proprio le riunioni a casa, ci sediamo sul divano tutti insieme e mi apro totalmente. Penso non ci sia cosa più bella e non potevo chiedere di meglio. Sono veramente un ragazzo fortunato".