Giulia Valentina sarà mamma bis, è in attesa del secondo figlio

Giulia Valentina ha annunciato sui social la seconda gravidanza (Instagram_@giuliavalentina)

Giulia Valentina è nuovamente incinta. A circa un anno di distanza dalla nascita del primo figlio, l'influencer ha condiviso la notizia sui social con un video che riprendeva lo stile utilizzato per la prima gravidanza.

"Potreste pensare che sia un déjà vu, ma non è così, è il bambino numero due", scrive Giulia Valentina, classe 1990, a corredo di una clip in cui indossa lo stesso outfit del 17 luglio 2024, quando aveva mostrato il primo pancione.



"Volevo parlarvi di una cosa, perché stavo pensando a come dirlo - commenta nel video, che ha immediatamente ricevuto centinaia di commenti di auguri - Come al solito, mi sono segnata un po' di idee e poi mi sono detta: Giulia, non ti è venuto in mente la prima volta, non ti verrà in mente neanche la seconda. Quindi ho detto, mi vesto allo stesso modo, inizio il video allo stesso modo e poi mi alzo in piedi".



"Grazie per l'affetto, le congratulazioni e i commenti che mi fanno ridere. Felice di aver condiviso questa bella notizia con voi", ha aggiunto l'influencer sui social.



Giulia Valentina è piuttosto riservata sull'identità del compagno, presente sul suo profilo social solamente di spalle, così come ha preferito non condividere il nome del primo figlio.