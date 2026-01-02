Nel 2026 numerosi volti noti si apprestano a vivere l’esperienza della genitorialità: c’è chi accoglierà il primo figlio e chi, invece, è pronto ad ampliare la famiglia.

Arianna Montefiori e Briga hanno annunciato di essere in dolce attesa. La coppia, sposata dal 2021, ha condiviso la notizia della gravidanza raccontando il desiderio di allargare la famiglia e l’entusiasmo per questo nuovo capitolo della loro vita.

Diventeranno genitori anche Alex Belli e Delia Duran. Dopo anni di relazione, i due hanno annunciato l’arrivo di un figlio, previsto nel 2026. In dolce attesa anche Mercedesz Henger, che, a Verissimo, ha annunciato di essere al quinto mese di gravidanza. Per lei si tratta del primo figlio, atteso insieme al compagno Alessio.

Inoltre, Giulia Valentina ha rivelato, tramite i propri social, di aspettare nuovamente un bambino, condividendo la notizia con i suoi follower. Tra i futuri papà figura Matteo Gabbia.

Infine, Gabriela Chieffo e Giuseppe hanno comunicato di essere in attesa del loro primo figlio. La coppia, conosciuta dal pubblico televisivo grazie a Temptation Island, ha raccontato a Verissimo il desiderio di costruire una famiglia e l’attesa per l’arrivo del bambino nel 2026.

Nel video qui sopra, alcune coppie di Vip che diventeranno genitori nel nuovo anno.