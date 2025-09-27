Mercedesz Henger svela il sesso (e il nome) del figlio che aspetta

Mercedesz Henger aspetta una bambina. L'influencer, 34 anni, e il compagno Alessio, 23 anni, lo svelano a Verissimo insieme al nome scelto per la piccolina: Aurora. "Sono al quinto mese di gravidanza. Sognavo tanto questo momento, è bellissimo", afferma Mercedesz Henger, che diventerà mamma a febbraio 2026. Per quanto riguarda la reazione di sua mamma Eva Henger alla notizia dell'arrivo della nipotina, Mercedesz afferma: "Mamma è contentissima, non vedeva l'ora di diventare nonna". Prima di svelare il sesso a Verissimo, Mercedesz Henger e Alessio avevano condiviso il gender reveal con le loro famiglie. "Essendo cresciuta in un ambiente familiare particolare, vorrei che mia figlia crescesse in un ambiente unito e sereno, per questo ci tenevo a condividere prima con le nostre famiglie questa emozione", spiega Mercedesz Henger, che è stata cresciuta da Riccardo Schicchi, marito di sua mamma Eva Henger, il quale però non era il padre biologico della ragazza.