Matteo Gabbia diventerà papà. Il difensore del Milan, 26 anni, ha annunciato sui social di essere in attesa di un bambino con un post condiviso con la moglie Federica Ruggieri. "Colpo di scena: presto mamma e papà", è la didascalia della foto in cui Federica mostra il pancino e Matteo la bacia dolcemente. Il cuore rosa che accompagna le parole potrebbe essere un indizio dell'arrivo di una femminuccia.

Nato a Busto Arsizio il 21 ottobre 1999, Mattia Gabbia ha coltivato la passione per il calcio fin da piccolo. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha esordito in prima squadra il 24 agosto 2017. Mattia Gabbia è legato a Federica Ruggieri da anni e il 25 giugno 2025 si sono sposati in Toscana.