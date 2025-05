Briga e Arianna Montefiori, l'intervista in 100 secondi

Dal colpo di fulmine al sogno di diventare genitori: Briga e Arianna Montefiori hanno aperto il loro cuore a Verissimo.

Insieme da quasi sei anni, ma sposati dal 2021, la coppia ha parlato dell'inizio della loro storia d'amore. "È stato un bellissimo colpo di fulmine", ha detto il cantante, 36 anni. L'attrice, 30 anni, ha aggiunto: "La mia migliore amica, Diana Del Bufalo, ha fatto un po' da Cupido, perché mi ha detto: 'Ma sai con chi saresti perfetta tu?', e io: 'Con chi?', lei: 'Con Briga', io: 'Ma no, Briga non lo so, non credo, forse non è il mio tipo', lei: 'Fidati, fidati, siete perfetti'. E infatti poi è stato così".

Arianna Montefiori ha parlato anche delle difficoltà che stanno incontrando nella ricerca di un figlio: "Una cosa che dovrebbe accadere naturalmente, a volte non accade. E probabilmente dovremo farci aiutare, ma va bene così. Vorrei che altre coppie e altre donne non si sentissero sole o in difetto".

