Briga e Arianna Montefiori: "Stiamo facendo fatica ad avere un figlio, forse dovremo farci aiutare"

Briga e Arianna Montefiori parlano a Verissimo del sogno di diventare genitori. "Entrambi lo desideriamo tanto da sempre. Abbiamo un grande senso materno e paterno, ma stiamo facendo fatica", afferma l'attrice, 30 anni.

Riguardo alle difficoltà di avere un figlio, Arianna Montefiori aggiunge: "Una cosa che dovrebbe accadere naturalmente, a volte non accade. E probabilmente dovremo farci aiutare, ma va bene così". L'attrice ha deciso di parlarne liberamente per dare coraggio ad altre coppie che si trovano a vivere difficoltà simili: "Vorrei che altre coppie e altre donne non si sentissero sole o in difetto".

Insieme da quasi sei anni, Briga e Arianna Montefiori si sono sposati nel 2021. Del giorno del matrimonio, dicono: "È stata una bellissima festa. Venivamo tutti da un periodo difficile, uscivamo dalla pandemia. Quel giorno non poteva essere più bello".