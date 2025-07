Clara e Jacopo Neri si sono lasciati: la conferma della cantante

Clara e Jacopo Neri si sono lasciati. Dopo settimane di rumor, la conferma è arrivata dalla stessa cantante e attrice, 25 anni, in un'intervista. "Sono single, e non da molto", ha affermato Clara Soccini a Vanity Fair. E alla domanda se sia innamorata, ha risposto: "Non lo sono".

Parlando dell'amore in generale, la cantante e attrice ha aggiunto: "Credo tanto nell’amore, ma non mi innamoro facilmente. È che non riesco a dare fiducia. È una mia paranoia". Legata all'ex giocatore di basket, 26 anni, dal 2022, Clara ha affermato che è stata la sua "storia più importante" : "Grazie soprattutto a lui ho scoperto il bello di un sentimento equilibrato, senza le turbolenze che vediamo nei film e che spesso noi giovani scambiamo per amore, invece logorano e basta".

Ospite a Verissimo nel 2024, Clara aveva parlato della sua storia con Jacopo Neri: "Sono innamorata e sono felicissima". Jacopo era arrivato in un periodo non semplice per la cantante, segnato dalle difficoltà nel mondo della musica: "Lui è stato con me sempre: dal mio momento più brutto a quello più bello che sto vivendo oggi. Sono felice".