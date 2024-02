Clara e l'amore per Jacopo Neri: "Sono innamorata"

Clara parla a Verissimo dell'amore oggi e rivela di essere fidanzata: "Sono innamorata di un ragazzo che si chiama Jacopo (Neri ndr) e sono felicissima".

Jacopo è arrivato in un periodo non semplice per la cantante segnato dalle difficoltà nel mondo della musica: "Lui è stato con me sempre: dal mio momento più brutto a quello più bello che sto vivendo oggi. Sono felice".