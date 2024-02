Clara e il suo periodo più difficile: "Ho pensato di lasciare la musica"

Clara parla a Verissimo delle difficoltà che ha incontrato quando ha mosso i primi passi nel mondo della musica tanto che, a un certo punto, ha pensato di accantonare il canto.

Nata a Varese nel 1999, Clara ha studiato musica sin da bambina, ma ha iniziato a lavorare prima come modella: "Ho cominciato a 16 anni. Sono stati degli anni belli che mi hanno portata a Milano. Quando ho messo da parte un po' di soldi, ho voluto tentare nella musica".

Non è stato un inizio semplice per la cantante: "Quando ho iniziato, avevo tante aspettative però vedevo che le persone non mi apprezzavano. A questo si aggiungevano le preoccupazioni economiche, perché vedevo che i soldi che avevo messo da parte come modella stavano finendo".

Clara è arrivata a pensare di lasciare la musica: "A un certo punto credevo che fosse giusto che il canto rimanesse una passione. Poi però è arrivato il messaggio di Ivan Silvestrini (regista di Mare Fuori ndr)".

Clara infatti ha raggiunto la popolarità proprio grazie alla serie in cui interpreta Giulia, in arte Crazy J. E oggi si gode il successo come cantante, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Diamanti grezzi: "Sto vivendo un turbinio di emozioni bellissime".