Vittoria Puccini sposerà Fabrizio Lucci. L'annuncio è arrivato in un'intervista al settimanale F. "Il suo periodo di prova è finito. Dorme sonni sereni, secondo me", ha detto l'attrice, 43 anni, legata dal 2013 al direttore della fotografia, 63 anni.

Per quanto riguarda il matrimonio non c'è ancora una data e non sono iniziati i preparativi: "È una cosa che abbiamo deciso di fare, ma non abbiamo fissato né organizzato nulla. Magari decidiamo all’ultimo minuto per una cerimonia intima e privata, magari facciamo una festa con gli invitati: come sempre, per me, quello che arriverà arriverà".

Vittoria Puccini ha rivelato anche di aver desiderato in passato un secondo figlio: "Il pensiero l'ho accarezzato, ma mi sembrava troppo dopo i cambiamenti che ho dovuto attraversare". L'attrice ammette: "Poi il tempo è passato, potrebbe essere un rimpianto. Se tornassi indietro, lancerei il cuore oltre l’ostacolo e asseconderei il desiderio che abbiamo avuto".

Vittoria Puccini è già mamma di Elena, nata nel 2006 dalla relazione con Alessandro Preziosi. Nell'intervista l'attrice ammette di aver sofferto per la fine di quella storia, ma aggiunge: "Il fatto di avere Elena, che veniva prima dei nostri problemi, ci ha protetto, ci ha impedito di farci del male".