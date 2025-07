Mahmood riceve la cittadinanza onoraria e le chiavi di Orosei

Mahmood ha ricevuto la cittadinanza onoraria e le chiavi di Orosei. Il momento è stato immortalato dai profili social del comune in provincia di Nuoro e condiviso anche nelle storie Instagram del cantante, 32 anni.

"Sono molto felice e onorato. Questi luoghi hanno sempre avuto una grande importanza nella mia vita. La Sardegna rappresenta la mia seconda casa, la mia infanzia, la mia famiglia e i miei più bei ricordi delle estati. Qui è dove ritrovo me stesso, il luogo che riesce a mantenermi con i piedi ben piantati per terra e dal quale è nata l’ispirazione che mi ha portato a realizzare molti dei miei brani. Non avrei mai pensato che un giorno avrei ricevuto questo onore, un simbolo ancora più tangibile dell’affetto che sento ogni volta che torno a Orosei", sono state le parole con cui Alessandro Mahmoud (in arte Mahmood) ha commentato il riconoscimento, come riporta l'agenzia di stampa AdnKronos.

Mahmood è nato a Milano nel 1992, ma è legatissimo alla Sardegna, in particolare a Orosei, città di origine di sua mamma. "Con mia mamma a casa parliamo il dialetto sardo, anche se a volte sbaglio qualche verbo", aveva raccontato il cantante a Verissimo. Nel 2024, durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo, Mahmood ha voluto esibirsi insieme al gruppo Tenores de Bitti, nella serata delle cover e dei duetti. A proposito di quell'esibizione, aveva detto a Verissimo: "Il canto a tenore sardo ha fatto parte della mia infanzia e della mia adolescenza, ma non era mai salito sul palco dell'Ariston. Per me i Tenores de Bitti sono delle vere superstar. La prima volta che ci siamo incontrati è stato incredibile, ero emozionatissimo. Dovevamo fare le prove per Sanremo e non sono riuscito nemmeno a cantare. Ogni volta che cantano mi viene la pelle d'oca. Sono super talentuosi e spero di fare altre cose con loro".