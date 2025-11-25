Carolina Stramare, le dolci foto con la figlia Bianca

Carolina Stramare con la figlia Bianca (Instagram_@carolinastramare_)

L'ex Miss Italia Carolina Stramare, 26 anni, condivide sui social una serie di teneri scatti insieme alla figlia Bianca, nata il 7 gennaio 2025, e al compagno, il calciatore Pietro Pellegri, 24 anni. Con l'avvicinarsi del periodo natalizio, Carolina accompagna le immagini con una frase piena di dolcezza: "E come glielo spiego a Babbo Natale che questo piccolo elfo abbiamo deciso di non restituirglielo".



Il carosello si apre con un video in cui Carolina tiene in braccio Bianca e le dà un bacio sulla guancia, con una giostra illuminata sullo sfondo. A seguire, uno scatto più ravvicinato mostra madre e figlia che si scambiano un bacio guardandosi negli occhi.



Tra le immagini compare anche una tenera foto di famiglia in cui la piccola Bianca sorride tra i suoi genitori.

Carolina Stramare, la nascita della figlia Bianca

L'ex Miss Italia Carolina Stramare è diventata mamma per la prima volta il 7 gennaio 2025, quando è nata Bianca, avuta con il calciatore Pietro Pellegri. Per annunciare la sua nascita, Carolina aveva condiviso su Instagram un breve video in cui i neo-genitori tenevano la bambina tra le braccia, accompagnato dalla frase: "Bianca, il nostro cuore scoppia di amore".



A una settimana dal parto, la modella aveva anche raccontato sul suo profilo Instagram le sensazioni provate dopo la nascita della piccola e la volontà di allattarla: "So bene che questo non mi rende una mamma migliore, quindi sarà così fino a quando me la sentirò".