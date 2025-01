Carolina Stramare racconta il parto

Il 7 gennaio del 2025, l'ex Miss Italia Carolina Stramare è diventata mamma per la prima volta insieme al calciatore Pietro Pellegri.

A una settimana dal parto, la modella di 25 anni ha raccontato sul suo profilo Instagram le sensazioni e le emozioni provate dopo la nascita della piccola Bianca.

Nelle storie Instagram, Carolina Stramare ha risposto alle domande dei suoi follower e ha condiviso una foto delle cicatrici del parto cesareo.

"Ho sofferto solo nel pomeriggio dell'intervento, passato l'effetto dell'anestesia. La mia ostetrica mi ha fatto alzare la mattina successiva", ha spiegato la modella rispondendo a una domanda sul parto, "Al momento ho fastidio ai punti interni, ma con il passare dei giorni sta migliorando, ho già ricominciato la mia vita normale".

In un'altra storia, Carolina Stramare ha rivelato l'intenzione di voler allattare la sua prima figlia: "So bene che questo non mi rende una mamma migliore, quindi sarà così fino a quando me la sentirò".

Carolina Stramare, l'annuncio della nascita di Bianca

Per annunciare la nascita di Bianca, Carolina aveva condiviso un breve video mentre la coppia di neo-genitori tengono Bianca tra le braccia dopo il parto. "Bianca, il nostro cuore scoppia di amore", aveva scritto la modella nella didascalia del post.

"Ciao noi stiamo bene, siamo sane e belle. Oggi siamo tanto stanche, ma vi ringraziamo per i messaggi che ci avete mandato", erano state le prime parole di Carolina Stramare nelle storie Instagram.