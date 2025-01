Carolina Stramare è diventata mamma

Attraverso un breve video pubblicato sul suo profilo Instagram, Carolina Stramare annuncia la nascita della sua prima figlia.

L'ex Miss Italia e modella di 25 anni è diventata mamma per la prima volta insieme al calciatore Pietro Pellegri. Nella didascalia del post, Carolina rivela anche il nome scelto per la figlia: "Bianca, il nostro cuore scoppia di amore".

Nell'emozionante video condiviso sui social, vediamo la coppia di neo-genitori tenere tra le braccia Bianca dopo il parto.

"Ciao noi stiamo bene, siamo sane e belle. Oggi siamo tanto stanche, ma vi ringraziamo per i messaggi che ci avete mandato", scrive Carolina Stramare nelle storie Instagram per aggiornare i suoi follower e ringraziarli per i messaggi d'affetto.