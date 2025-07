Daniele Scardina mostra i suoi primi passi dopo l'emorragia cerebrale: “Sono ancora qui”

L’ex pugile ripercorre in un video la sua vita prima e dopo l'emorragia cerebrale: “Mi davano per morto. Per molti non c’erano speranze”

Daniele Scardina, l'ex pugile di 33 anni colpito da un'emorragia cerebrale a febbraio del 2023, ha condiviso sui social un emozionante video dove ripercorre la sua vita prima e dopo il grave problema di salute. Nelle immagini si vedono anche i suoi primi passi senza sedia a rotelle. Daniele Scardina ha accompagnato questo viaggio tra passato e presente con una commovente didascalia: "Mi davano per morto. Per molti non c’erano speranze. Svegliarmi dal coma? Quasi impossibile. Parlare di nuovo? Fuori discussione. Tornare a muovermi? Una follia. Eppure sono ancora qui. Contro ogni previsione. Contro ogni limite. Con la fede nel cuore e la forza di chi non si arrende".

L'ex pugile ha poi fatto una riflessione sul difficile momento vissuto: "La tempesta non dura per sempre. Il sole torna, anche dopo la notte più buia. Quando ti affidi a Dio, anche ciò che sembra finito può rinascere. Fidati del cammino, anche quando non capisci la direzione. Ogni ferita racconta la tua battaglia. Ogni passo ti avvicina al tuo momento. Non mollare proprio adesso. Il meglio deve ancora venire".

Daniele Scardina a Verissimo: "Sogno di tornare a camminare"

Daniele Scardina aveva parlato per la prima volta a Verissimo della sua vita dopo l'emorragia cerebrale. "Me ne stavo andando, quasi. Sto reimparando a vivere: ho reimparato prima a respirare, poi a deglutire, poi a mangiare. Oggi sogno di tornare a camminare".

Il racconto della madre di Daniele Scardina a Verissimo

Tornato a Verissimo insieme alla mamma Mariella, Daniele Scardina aveva ripercorso la sua storia. E la mamma dell'ex pugile aveva raccontato cosa aveva provato dopo l'emorragia cerebrale del figlio. "Hanno iniziato a chiamarmi, a mandarmi messaggi, poi mi ha chiamato mio figlio Giovanni e mi ha dato la notizia, non sentivo più le gambe".

La mamma di Daniele Scardina aveva raccontato altri momenti significativi di quel periodo: "Il momento più difficile è stato quando i medici ci dissero di aspettare 48 ore. Sono stata l'unica ad andare a vederlo dopo l'operazione. Gli ho preso la mano e l'ho chiamato, lui ha iniziato a battere le gambe e sono dovuta uscire. In quel momento mi aveva sentita".