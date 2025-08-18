Mediaset Infinity logo
18 agosto 2025

I matrimoni Vip dell'estate 2025

Da Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione a Paolo Crivellin e Angela Caloisi: ecco le coppie che si sono sposate

Da Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione a Paolo Crivellin e Angela Caloisi, diverse coppie Vip hanno scelto l'estate 2025 per convolare a nozze. In ambito calcistico, lontano dagli impegni delle rispettive squadre, fiori d'arancio per Matteo Politano e per Sandro Tonali. Fresco campione d'Italia, l'attaccante del Napoli si è sposato il 21 giugno con Alessandra Esposito. Il fatidico sì è arrivato dopo circa due anni d'amore nella splendida cornice della Costiera Sorrentina, dove la coppia si è circondata di parenti e amici, per poi condividere sui social i momenti più iconici della festa. Location diversa per Tonali e Giulia Pastore. Il calciatore del Newcastle United, 25 anni, e la fidanzata, 24 anni, si sono promessi amore eterno a Cernobbio davanti a circa 200 invitati tra parenti e amici, tra cui diversi calciatori come Gigi Buffon, presente all'evento insieme alla moglie Ilaria D'Amico. Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sono diventati marito e moglie il 24 maggio a Valle di Badia, in provincia di Pisa. L'ex corteggiatrice e l'ex tronista di Uomini e Donne hanno fatto fatica a trattenere l'emozione mentre si scambiavano le promesse di matrimonio, circondati da parenti amici e dalla piccola Allegra, la primogenita nata a febbraio dello scorso anno. Fiori d'arancio anche per Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. La coppia, nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip nel 2021, è convolata a nozze il 7 giugno dopo la proposta di matrimonio avanzata dall'imprenditore sull'isola di Milos, in Grecia. Dopo l'esperienza vissuta da protagonisti a Temptation Island durante l'edizione del 2023, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara si sono sposati. I due hanno dato il via ai festeggiamenti con la consueta serenata che ha anticipato il grande giorno, segnato da grandi emozioni per i protagonisti e per gli invitati. Angela Caloisi e Paolo Crivellin si sono sposati giovedì 31 luglio. "Mi ero preparato un discorso, ma balbettavo, non credevo di emozionarmi così tanto", aveva rivelato a Verissimo l'ex protagonista di Uomini e Donne, in merito alla proposta di matrimonio avanzata alla compagna a gennaio 2025 sulla neve di Champoluc, in Valle d'Aosta. È invece iniziato il conto alla rovescia per Veronica Peparini e Andreas Muller. Prima del matrimonio, fissato per il prossimo 29 settembre, la coppia si è sposata civilmente, condividendo la gioia con le gemelline Penelope e Ginevra, di un anno.

