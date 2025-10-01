Benjamin Mascolo, la foto insieme alla moglie Greta Cuoghi con il pancione

Athena è il nome scelto da Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi per la loro primogenita. A svelarlo è stato lo stesso cantante, 32 anni, sui social, mostrando il particolare regalo di Federico Rossi per la bimba: un albero di ciliegio. "Ogni anno che passa questo ciliegio fiorirà, come farai tu. Per Athena, con amore. Zio Fede", è la dedica di Federico Rossi alla figlia del collega e amico Benjamin Mascolo.