Benjamin Mascolo, la foto insieme alla moglie Greta Cuoghi con il pancione

Benjamin Mascolo pubblica su Instagram un tenero ritratto familiare in cui posa insieme alla moglie Greta Cuoghi, in attesa della loro prima figlia. Nella foto in bianco e nero, si vede il cantante posare dolcemente la mano sul pancione della compagna. Insieme alla coppia anche il loro cane. "Famiglia Mascolo", scrive Benjamin del duo Benji & Fede.
Athena è il nome scelto da Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi per la loro primogenita. A svelarlo è stato lo stesso cantante, 32 anni, sui social, mostrando il particolare regalo di Federico Rossi per la bimba: un albero di ciliegio. "Ogni anno che passa questo ciliegio fiorirà, come farai tu. Per Athena, con amore. Zio Fede", è la dedica di Federico Rossi alla figlia del collega e amico Benjamin Mascolo.
Marito e moglie dal 2023, Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi avevano annunciato di essere in attesa di un bambino lo scorso luglio. A inizio settembre, il cantante aveva rivelato sui social di aspettare una bambina il cui nome iniziava con la lettera A. Ospite a Verissimo insieme al collega Federico Rossi, Benjamin Mascolo aveva parlato del desiderio di diventare padre: "Sarebbe un sogno".