Fran Drescher, l'attrice de "La Tata" ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Nel giorno del suo 68esimo compleanno, Fran Drescher ha ricevuto un regalo speciale. L'attrice statunitense, celebre anche in Italia per il ruolo da protagonista nella sitcom La Tata, è stata insignita di un stella sulla Hollywood Walk of Fame. La cerimonia è stata guidata dal produttore televisivo Peter Marc Jacobson, con gli interventi delle attrici Nicholle Tom e Madeline Rose Zima, che in La Tata hanno interpretato rispettivamente Maggie e Grace Sheffield.
Nell'estate appena trascorsa, Fran Drescher ha passato le sue vacanze in Italia. Tra le tappe del suo viaggio Roma, dove l'attrice ha posato davanti alla Fontana dei Quattro Fiumi in Piazza Navona in una foto condivisa su Instagram.