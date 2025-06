Fran Drescher a Roma, la foto in Piazza Navona

Instagram: @officialfrandrescher

Fran Drescher è in vacanza in Italia. L'attrice, nota in tutto il mondo per il ruolo di Fran Fine nella sitcom La Tata, pubblica su Instagram una foto scattata davanti alla Fontana dei Quattro Fiumi in Piazza Navona.

Nello scatto, realizzato in notturna, Fran sorride con le braccia alzate. Alle sue spalle, la fontana di Bernini. A corredo dell’immagine, l’attrice scrive nella didascalia: "Nella Fontana di Piazza Navona, a Roma. Quella sera abbiamo mangiato un'ottima pizza romana! Molto bene".