Benjamin Mascolo svela il sesso del figlio che aspetta con Greta Cuoghi
Nascerà un maschietto o una femminuccia? Benjamin Mascolo lo svela sui social insieme a un indizio sul nome
Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi aspettano una bambina. Il cantante, 32 anni, lo svela sui social insieme a un indizio sul nome della piccola. "Finché ci sarà un marito che ama sua moglie e un padre che ama sua figlia, l’uomo avrà bisogno della donna e la donna dell’uomo", scrive Benjamin Mascolo, del duo Benji & Fede, come didascalia del gender reveal. E aggiunge: "Non vediamo l’ora di conoscerti piccola A", rivelando dunque l'iniziale del nome della figlia. Sposati dal 2023, Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi avevano annunciato di essere in attesa di un bambino lo scorso luglio. "È il sogno più grande che potessi avere", aveva scritto il cantante sui social. A Verissimo, Benjamin Mascolo aveva parlato del desiderio di diventare papà: "Sarebbe un sogno".
