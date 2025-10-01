Mediaset Infinity logo
Verissimo
MADRI E FIGLI
01 ottobre 2025

Romina Carrisi, il tenero scatto con il figlio Axel Lupo

La figlia più piccola di Al Bano e Romina Power condivide una foto con in braccio il figlio in vigna: "Prima vendemmia di Axel"

Romina Carrisi con il figlio
Credito: Instagram @romina_carrisi

Romina Carrisi, 38 anni, pubblica sui social un raro scatto insieme al figlio Axel Lupo, nato a gennaio 2024 dalla relazione con Stefano Rastelli. Nella tenera foto madre e figlio, si vede l'ultimogenita di Al Bano e Romina Power tenere in braccio il piccolo in una delle vigne della tenuta del nonno. Nel ritratto di famiglia si vede di spalle anche Al Bano. "Prima vendemmia di Axel", scrive Romina Carrisi a corredo della storia condivisa su Instagram.

Romina Carrisi e la gioia di essere mamma raccontata a Verissimo

Ospite a Verissimo, Romina Carrisi aveva parlato della gioia dell'essere madre. "Mio figlio sta benissimo e questo è importante, mentre io sono un po' provata perché la notte non mi fa dormire - aveva raccontato a Silvia Toffanin - Anche se le paure sono sparite, ci sono alcune preoccupazioni perché per me è tutto nuovo".

Tra i temi toccati da Romina Carrisi in trasmissione anche quello del parto e dell'immenso affetto ricevuto dalla sua famiglia: "Appena mi si sono rotte le acque, mamma è arrivata con il primo volo e ha conosciuto il suo nipotino un'ora dopo che avevo partorito. Mia sorella Cristel mi ha fatto subito una sorta di corso da puericultrice insegnandomi tutto quello che c'era da sapere, dall'allattamento a come farlo dormire, a come interpretare i suoi pianti".

