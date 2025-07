foto di tali__photography | Fonte: Instagram Giulia Pastore

Sandro Tonali ha sposato Giulia Pastore. Il calciatore del Newcastle Utd, 25 anni, e la fidanzata, 24 anni, si sono detti sì a Cernobbio davanti a circa 200 invitati tra parenti e amici. Hanno preso parte alla cerimonia anche alcuni colleghi di Sandro Tonali come Gigi Buffon accompagnato dalla moglie Ilaria D’Amico.

“Ci siamo conosciuti che ero poco più che un bambino, abitavo a Brescia in convitto, lontano da casa, e non ero famoso, né ricco. Ma tu, che all’inizio sembravi di cemento armato quando io ci provavo, mi hai accettato e sostenuto sempre: da giovane calciatore sconosciuto e anche nei momenti più duri, anche nei 10 mesi della mia squalifica”, è stata la dedica del calciatore alla moglie, come riporta Repubblica che ha raccontato l'evento.

Sandro Tonali e Giulia Pastore sono legati dal 2019. Lo scorso marzo hanno annunciato che sarebbero diventati marito e moglie con una foto in cui l'influencer mostrava l'anello e solo una parola come didascalia: "Sì".