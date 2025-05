Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono sposati

Arianna Cirrincione, 30 anni, e Andrea Cerioli, 36 anni, sono marito e moglie. La coppia si è sposata nel pomeriggio di sabato 24 maggio a Valle di Badia, in provincia di Pisa. A festeggiare con loro questo grande giorno parenti, amici e la piccola Allegra, figlia dell'ex corteggiatrice e dell'ex tronista di Uomini e Donne nata a febbraio dello scorso anno.

Poche settimane prima del matrimonio, Arianna Cirrincione ha condiviso sui social la sua emozione per l'evento: "Ho un'ansia tremenda. Fino ad oggi non molto, adesso sto iniziando a realizzare e ho un'ansia assurda". Anche Andrea Cerioli si era aperto con i suoi fan su Instagram in merito ai sentimenti provati in vista delle imminenti nozze: “Ho finito di scrivere il discorso. Inizio ad avere un bel batticuore, bello però, euforia. Non vedo l’ora di vederti arrivare".

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, la loro storia d'amore

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno iniziato la loro storia d'amore nel 2019 a Uomini e Donne. Il 6 febbraio 2024 è nata Allegra, la loro primogenita. La proposta di matrimonio è arrivata a giugno del 2024. Ospite a Verissimo, la coppia aveva svelato la data delle nozze: "Ci sposeremo il 24 maggio del 2025".