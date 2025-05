Arianna Cirrincione parla del matrimonio: "Ho un'ansia tremenda"

Manca pochissimo al grande giorno di Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, 30 anni, non nasconde l'emozione in vista del matrimonio, che si celebrerà il 24 maggio.

"Ho un'ansia tremenda. Fino ad oggi non molto, adesso sto iniziando a realizzare e ho un'ansia assurda", ha detto nelle storie su Instagram. Rispondendo alla domanda su come stia invece Andrea Cerioli, 35 anni, ha aggiunto: "È in ansia totale, in preda all'esaurimento nervoso".

Insieme dal 2019, Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sono diventati genitori a febbraio del 2024 con la nascita di Allegra. La proposta di matrimonio è arrivata invece a giugno del 2024. Ospiti a Verissimo avevano svelato la data delle nozze: "Ci sposeremo il 24 maggio del 2025".