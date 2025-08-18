Samantha de Grenet, gli auguri di compleanno al papà: "Tu sei per me come la luce del sole quando entra in una stanza buia"

Samantha de Grenet pubblica sui social un tenero messaggio di auguri per l'88esimo compleanno dell'amato papà Mario. "Tu sei per me come la luce del sole quando entra in una stanza buia. Buon compleanno mio adorato papà!", scrive la showgirl nella didascalia che accompagna il carosello di foto di famiglia scattate alla festa di compleanno del padre. Negli scatti, il numero riportato sulle candeline è il 28, numero frutto di un equivoco come ha spiegato nel post la stessa Samantha de Grenet: "Alcuni di voi si staranno chiedendo come mai sulla torta c'è il numero 28… Ebbene, non ci siamo sbagliati a posizionare le candeline perché non sono nemmeno 82. Il disguido è accaduto nel momento in cui si sono comprate: 'Mi dà due 8 per piacere?' E non: 'Mi dà un 2 e un 8'. Insomma amici miei il mio super papà oggi compie 88 anni. Sì avete capito bene, 88… Un portento della natura".

Samantha de Grenet, il messaggio dei genitori a Verissimo

Ospite a Verissimo lo scorso novembre con l'amica Elenoire Casalegno, Samantha de Grenet aveva ricevuto una toccante sorpresa: un video messaggio dei genitori Mario de Grenet e Gabriella Marina che le dedicavano dolci parole. "Nostra figlia è eccezionale. In famiglia sono in quattro e si amano alla follia", aveva detto il papà della showgirl, riferendosi al marito della figlia, Luca Barbato, al loro figlio Brando e al cane Bdog, scomparso poi a giugno 2025.

"È un momento delicato per me. Questo è un video molto importante. Sono le due persone - oltre a mio figlio, alla mia famiglia - che amo più al mondo. Non sono più dei giovanotti e mia mamma sta un po' così così", aveva commentato commossa Samantha de Grenet.